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    سياسة


    وزير الخارجية: الاعتصام على طريق خانكندي – لاتشين مستمر

    ٢٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٤:١٧]
    وزير الخارجية: الاعتصام على طريق خانكندي – لاتشين مستمر

    باكو، 26 فبراير (أذرتاج)

    إن عدم الاستجابة للمطالب المشروعة للجانب الاذربيجاني أدى الى احتجاج نظم في طريق خانكندي – لاتشين.

    أفادت اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في تصريح صحفي اليوم.

    قال الوزير ان الاعتصام على طريق خانكندي – لاتشين له أسباب معلومة، معربا عن أسفه من عدم تنفيذ مطالبهم حتى الآن. قال ان الاعتصام لا يزال مستمرا.

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