وزير الخارجية: الاعتصام على طريق خانكندي – لاتشين مستمر

باكو، 26 فبراير (أذرتاج)

إن عدم الاستجابة للمطالب المشروعة للجانب الاذربيجاني أدى الى احتجاج نظم في طريق خانكندي – لاتشين.

أفادت اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في تصريح صحفي اليوم.

قال الوزير ان الاعتصام على طريق خانكندي – لاتشين له أسباب معلومة، معربا عن أسفه من عدم تنفيذ مطالبهم حتى الآن. قال ان الاعتصام لا يزال مستمرا.