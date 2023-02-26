وزير الخارجية: الاعتصام على طريق خانكندي – لاتشين مستمر
AzerTAg.az
٢٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٤:١٧]
باكو، 26 فبراير (أذرتاج)
إن عدم الاستجابة للمطالب المشروعة للجانب الاذربيجاني أدى الى احتجاج نظم في طريق خانكندي – لاتشين.
أفادت اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في تصريح صحفي اليوم.
قال الوزير ان الاعتصام على طريق خانكندي – لاتشين له أسباب معلومة، معربا عن أسفه من عدم تنفيذ مطالبهم حتى الآن. قال ان الاعتصام لا يزال مستمرا.
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