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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٢٦]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    باكو، 27 فبراير، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 27 فبراير شباط اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0087

    أورو EUR 1 1.7934

    دولار أسترالي AUD 1 1.141

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

    ريال برازيلي BRL 1 0.3269

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0922

    كرون دنماركي DKK 1 0.2409

    لاري جورجي GEL 1 0.647

    روبي هندي INR 1 0.0205

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

    دولار كندا CAD 1 1.2487

    دينار الكويت KWD 1 5.5338

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3799

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0924

    جنيه مصري EGP 1 0.0555

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0906

    كرون النرويج NOK 1 0.1635

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3799

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0195

    روبل روسي RUB 1 0.0224

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2572

    دولار سنغافورة SGD 1 1.259

    ريال السعودية SAR 1 0.4531

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1657

    دولار تايوان TWD 1 0.0556

    ليرة تركيا TRY 1 0.0901

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0461

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0446

    كرون التشيك CZK 1 0.0758

    يوان الصين CNY 1 0.2439

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0314

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4641

    كرون السويد SEK 1 0.1619

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8062

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1289

    ليرة لبنان LBP 100 0.0113

    ين اليابان JPY 100 1.247

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2059

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0111

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

     

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