البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 27 فبراير، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 27 فبراير شباط اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0087

أورو EUR 1 1.7934

دولار أسترالي AUD 1 1.141

روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

ريال برازيلي BRL 1 0.3269

درهم إماراتي AED 1 0.4628

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0922

كرون دنماركي DKK 1 0.2409

لاري جورجي GEL 1 0.647

روبي هندي INR 1 0.0205

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

دولار كندا CAD 1 1.2487

دينار الكويت KWD 1 5.5338

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3799

بيسو المكسيك MXN 1 0.0924

جنيه مصري EGP 1 0.0555

لاي مولدوفا MDL 1 0.0906

كرون النرويج NOK 1 0.1635

زلوتي بولندا PLN 1 0.3799

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0195

روبل روسي RUB 1 0.0224

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2572

دولار سنغافورة SGD 1 1.259

ريال السعودية SAR 1 0.4531

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1657

دولار تايوان TWD 1 0.0556

ليرة تركيا TRY 1 0.0901

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0461

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0446

كرون التشيك CZK 1 0.0758

يوان الصين CNY 1 0.2439

جنيه إنكلترا GBP 1 2.0314

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4641

كرون السويد SEK 1 0.1619

فرنك سويسرا CHF 1 1.8062

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1289

ليرة لبنان LBP 100 0.0113

ين اليابان JPY 100 1.247

بيسو تشيلي CLP 100 0.2059

سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0111

ريال إيران IRR 100 0.004