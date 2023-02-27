البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 27 فبراير، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 27 فبراير شباط اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0087
أورو EUR 1 1.7934
دولار أسترالي AUD 1 1.141
روبل بيلاروس BYN 1 0.6735
ريال برازيلي BRL 1 0.3269
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0922
كرون دنماركي DKK 1 0.2409
لاري جورجي GEL 1 0.647
روبي هندي INR 1 0.0205
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166
دولار كندا CAD 1 1.2487
دينار الكويت KWD 1 5.5338
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3799
بيسو المكسيك MXN 1 0.0924
جنيه مصري EGP 1 0.0555
لاي مولدوفا MDL 1 0.0906
كرون النرويج NOK 1 0.1635
زلوتي بولندا PLN 1 0.3799
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0195
روبل روسي RUB 1 0.0224
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2572
دولار سنغافورة SGD 1 1.259
ريال السعودية SAR 1 0.4531
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1657
دولار تايوان TWD 1 0.0556
ليرة تركيا TRY 1 0.0901
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0461
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0446
كرون التشيك CZK 1 0.0758
يوان الصين CNY 1 0.2439
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0314
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4641
كرون السويد SEK 1 0.1619
فرنك سويسرا CHF 1 1.8062
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1289
ليرة لبنان LBP 100 0.0113
ين اليابان JPY 100 1.247
بيسو تشيلي CLP 100 0.2059
سوم أوزبكستان UZS 100 0.015
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0111
ريال إيران IRR 100 0.004
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