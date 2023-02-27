أذربيجان: 20 إصابة بكورونا في 26 فبراير

باكو، 27 فبراير، (اذرتاج)

سجلت 20 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و9 حالات تعافي وحالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 26 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 828 ألف و512 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 818 ألف و238 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و117 مريض منهم ويستمر علاج 157 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 991 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و522 ألف و178 فحص طبي.