الرئيس إلهام علييف يلتقي وفد البرلمان الروماني – تحديث

باكو، 27 فبراير، أذرتاج

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 27 فبراير اليوم مع رئيس مجلس النواب للبرلمان الروماني أيون مارسيل كولاكو والوفد المرافق له.

ابلغ رئيس الدولة امتنانه من اتسام الاتصالات بين البلدين بطابع نظامي مشيرا إلى أن الزيارات المتبادلة لرئيسي البلدين خطوة مهمة في هذا المجال ووصف زيارة رئيس مجلس النواب الروماني البلدَ مع الوفد الموسع المرافق له بدليل على المستوى العالي للعلاقات.

وذكر الرئيس إلهام علييف أن الأجندة الثنائية توسعت قائلا إن العلاقات تحولت إلى منحى إيجابي من حيث الجودة. وأشار الرئيس علييف كنموذج طيب على ذلك إلى تعمق التعاون في مجال الطاقة بما فيه إيصال غاز أذربيجان إلى سوق رومانيا معبرا عن أمله في تنفيذ أعمال أكبر في هذا المجال بعد إنجاز مشروع خاص بالطاقة الخضراء.

وقال الرئيس الأذربيجاني إن ثمة إمكانات جيدة أمام تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات الأخرى وأعرب عن يقينه من أن زيارة ايون مارسيل البلد تسهم في تعزيز التعاون البرلماني.

ونوه رئيس مجلس النواب للبرلمان الروماني أيون مارسيل كولاكو إلى أن الوفد المرافق له يضم ممثلين عن الحكومة أيضا بجانب زملائه مبلغا أنه يبحث في لقاءات سيعقدها على هامش الزيارة مسائل توسيع العلاقات ومن ضمنها تعزيز التعاون لدى المنظمات الدولية أيضا.

وأشار أيون مارسيل كولاكو إلى أهمية خاصة للزيارات المتبادلة لرئيسي أذربيجان ورومانيا في تنمية العلاقات معبرا عن يقينه من أن علاقات الشراكة الاستراتيجية يلقى مزيدا من التوسع.

وقال الضيف إن أذربيجان لها دور مهم في ضمان الاستقرار في جنوب القوقاز وهي شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي.

وتم التأكيد في اللقاء على أهمية مشروع وضع خط إمداد الطاقة الكهربائية عبر قاع لبحر الأسود على أساس إمكانات الطاقة المتجددة الأذربيجانية في سياق مذكرة تفاهم رباعية موقع عليها بين أذربيجان وجورجيا وهنغاريا ورومانيا. كما أشيد بالدعم الذي تقدمه رومانيا لتنمية تعاون أذربيجان مع الاتحاد الأوروبي والناتو.