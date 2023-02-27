أذربيجان: تطعيم 175 جرعة من لقاح كورونا في 26 فبراير

باكو، 27 فبراير، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 175 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 26 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 59 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و36 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 68 شخصا الجرعة الثالثة و12 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و948 الف و730 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و404 ألف و111 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و878 ألف و899 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و400 ألف و116 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و265 الف و604 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.