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    زلزال بقوة 5 درجات يضرب تركيا

    ٢٧.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٢٢]
    زلزال بقوة 5 درجات يضرب تركيا

    باكو، 27 فبراير، (اذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 5 درجات صباح اليوم في الساعة 05:51 بالتوقيت المحلي محافظة غول باشي لولاية أدي يمان التركية.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) ان مركز الهزات الأرضية يقع على عمق 8.51 كيلومتر.

    ولا توجد حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.

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