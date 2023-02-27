  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    انخفاض استيراد الفواكه والخضروات

    ٢٧.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٢٨]
    انخفاض استيراد الفواكه والخضروات

    باكو، 27 فبراير، (أذرتاج)

    تم استيراد 27.6 ألف طن فواكه وخضروات خلال شهر يناير من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن قيمة الفواكه والخضروات المستوردة بلغت 19.8 مليون دولار.

    يذكر أنه تم استيراد 33.3 ألف طن فواكه وخضروات بقيمة 18.9 مليون دولار خلال يناير عام 2022.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٣٨]
    البنك الإسلامي للتنمية يهتم بالمشاريع المنفذة في شوشا
    ٢٧.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٥‎٨]
    انخفاض الصادرات من الدهون والزيوت النباتية والحيوانية
    ٢٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٢٦]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٣١]
    1ر97 في المائة من القروض قدمت من قبل البنوك