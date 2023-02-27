انخفاض استيراد الفواكه والخضروات
AzerTAg.az
٢٧.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٢٨]
باكو، 27 فبراير، (أذرتاج)
تم استيراد 27.6 ألف طن فواكه وخضروات خلال شهر يناير من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن قيمة الفواكه والخضروات المستوردة بلغت 19.8 مليون دولار.
يذكر أنه تم استيراد 33.3 ألف طن فواكه وخضروات بقيمة 18.9 مليون دولار خلال يناير عام 2022.
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