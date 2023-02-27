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    اقتصاد


    انخفاض الصادرات من الدهون والزيوت النباتية والحيوانية

    ٢٧.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٥‎٨]
    انخفاض الصادرات من الدهون والزيوت النباتية والحيوانية

    باكو، 27 فبراير، (أذرتاج)

    تم تصدير 8789 طن من الدهون والزيوت النباتية والحيوانية خلال يناير من العام الجاري.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية ان قيمة الدهون والزيوت المصدرة بلغت 13 مليون دولار خلال الفترة المذكورة.

    يذكر أنه تم تصدير 17.4 ألف طن من الدهون والزيوت النباتية والحيوانية بقيمة 26.2 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

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