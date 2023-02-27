تطهير مساحة 384 هكتار من الألغام والذخيرة الحية خلال الاسبوع الماضي

باكو، 27 فبراير، (اذرتاج)

نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات أسبوعية حول عمليات منفذة لدى الاراضي المحررة من الاحتلال.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما أن موظفي الوكالة حيدوا خلال الفترة ما بين 20-25 فبراير 14 لغما مضادا للدبابات و443 ذخيرة غير متفجرة في اراضي محافظات تارتار وأغدام ولاتشين وشوشا وخوجاوند وفضولي وقبادلي وجبرائيل وزنكيلان ضمن عمليات البحث والتحري.

وطهرت اناما خلال الفترة المذكورة 384 هيكتار من الاراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.