زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب تركيا

باكو، 27 فبراير، (اذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر محافظة يشيل يورت لولاية ملاطية شرقي تركيا.

أفادت اذرتاج نقلا عن وكالة الاناضول للأنباء ان الهزات الأرضية وقعت في الساعة 12:04 (بتوقيت باكو 13:04)، على عمق 6.96 كلم تحت سطح الأرض ومركزه بمنطقة يشيل يورت.

وفقا لمعلومات إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، تم تسجيل حوالي 10 آلاف هزة ارتدادية عقب زلزال اول في كهرمان مرعش حتى الآن.