شيخ الإسلام الله شكر باشازاده في زيارة للولايات المتحدة

باكو، 27 فبراير، (أذرتاج)

قام رئيس إدارة مسلمي القوقاز شيخ الإسلام الله شكر باشازاده اليوم بزيارة الى مدينة سولت ليك عاصمة ولاية يوتا للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك تلبية لدعوة كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة وصندوق ستيرلنغ.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للإدارة أن زيارة شيخ الإسلام الله شكر باشازاده والوفد المرافق له الى أمريكا ستستمر حتى 4 مارس.

يتضمن برنامج الزيارة لقاءات مع رئيس مجلس الشيوخ في ولاية يوتا ستيوارت آدامز ونائب حاكم ولاية يوتا ديدري هندرسون وقادة كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة ومجموعة منتدى الأديان لمجموعة العشرين (G20) والجالية المسلمة بمسجد خديجة والجالية اليهودية في كنيس كول عامي وأعضاء الشتات الأذربيجاني.

وفي إطار الزيارة، سيزور أعضاء الوفد جامعة بريغهام يونغ وسيلقون محاضرات أمام الأساتذة وطلاب جمهور "الحوار التجريبي بين الأديان" في الجامعة.

كما ستعقد اجتماعات في مركز يوتا للقانون الدولي والدراسات الدينية ومركز التجارة العالمي بولاية يوتا ومركز مؤتمرات الكابيتول بولاية يوتا والمركز الإنساني لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة.

يضم الوفد الأذربيجاني كلا من المدير التنفيذي لمركز باكو الدولي للتعددية الثقافية روان حسنوف ونائب رئيس اللجنة الحكومية للعمل مع المنظمات الدينية في جمهورية أذربيجان صاحب ناغييف وقائد الطائفة اليهودية في أذربيجان ميليخ يفدايف وقائد الطائفة المسيحية "ألبان أودي" روبرت موبيلي ورئيس الطائفة الكاثوليكية في أذربيجان الأسقف فلاديمير.