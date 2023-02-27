خارجية تركيا: لم تتخذ السويد خطوة مقنعة في مكافحة الإرهاب من اجل العضوية لدى الناتو

باكو، 27 فبراير، أذرتاج

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الهنغاري بيتر سيارتو في أنقرة إن السويد لم تتخذ خطوة مقنعة في مكافحة الإرهاب كي تدعم أنقرة طلب عضوية لها لدى الناتو.

وقال جاويش اوغلو إن السويد لم تتخذ للأسف خطوة موقنة في مجال مكافحة الإرهاب ضمن المذكرة الموقعة وسوف يعقد اللقاء الثلاثي بين تركيا والسويد وفنلندا في 9 مارس في بروكسل "ولكي يرى أصدقاؤنا في الناتو عملية تنفيذ المذكرة وعدم تنفيذ السويد تعهداتها إلى الحين"، حسبما أضاف الوزير التركي.

وأوضح الوزير التركي أن حكومة السويد على الرغم من أنها أدرجت تعديلات في دستورها وتشريعاتها، تحول دون تمويل المنظمات الإرهابية وتوسعها فإن المنظمات المذكورة ما زالت قادرة على مواصلة فعالياتها كما كانت.

كما أشار جاويش أوغلو الى ان بلاده لا تعترض على عضوية فنلندا في الناتو ولكن تصديق طلب السويد في مثل هذه الأوضاع أمر مستحيل.