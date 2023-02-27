البنك الإسلامي للتنمية يهتم بالمشاريع المنفذة في شوشا

باكو، 27 فبراير، (اذرتاج)

قام رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر والوفد المرافق له بزيارة الى مدينة شوشا، ذلك على هامش زيارته الى أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الاقتصاد أن الممثل الخاص للرئيس الأذربيجاني لدى محافظة شوشا أيدين كريموف أبلغ الضيوف بالأعمال المنفذة في مدينة شوشا. كما قدم ممثلو وزارة الاقتصاد عروضا حول الإمكانات الاقتصادية للأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال ومشاريع البنية التحتية المنفذة والامتيازات لأصحاب المشاريع.

أشار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر إلى أهمية المشاريع المنفذة بالتعاون مع أذربيجان من حيث تنمية الاقتصاد، بما في ذلك البنية التحتية في البلاد وأكد أن هناك إمكانات كبيرة لتوسيع التعاون. وعبر محمد سليمان الجاسر عن ارتياحه لزيارته إلى شوشا وعن تقديره عاليا للعمل المنجز وقال إن البنك مهتم بالمشاريع المنفذة في شوشا وأنه من الممكن تنفيذ التعاون في مجال الاستثمار.

خلال الزيارة، تعرف وفد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على ساحة مدينة شوشا ونبع "خان قيزي" ومسجد "يوخاري جوهر آغا" وأسوار "قلعة شوشا" و مضمار "جيدير".