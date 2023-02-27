مصرع شخص وإصابة 69 في زلزال ملاطية

باكو، 27 فبراير، (اذرتاج)

أدى الزلزال الذي ضرب ولاية ملاطية التركية الى مصرع شخص وإصابة 69 آخرا.

أفادت اذرتاج نقلا عن وكالة الاناضول للأنباء ان زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر وقع في ملاطية عند الساعة 12:04 (في الساعة 13:04 بالتوقيت المحلي) على عمق 6.96 كلم تحت سطح الأرض ومركزه بمنطقة يشيل يورت.

وفقا للمعلومات الأولية، انهار 22 مبنى وتم انقاذ 5 أشخاص من تحت الأنقاض.

تستمر حاليا عمليات البحث والإنقاذ.