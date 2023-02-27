  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    مصرع شخص وإصابة 69 في زلزال ملاطية

    ٢٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٤١]
    مصرع شخص وإصابة 69 في زلزال ملاطية

    باكو، 27 فبراير، (اذرتاج)

    أدى الزلزال الذي ضرب ولاية ملاطية التركية الى مصرع شخص وإصابة 69 آخرا.

    أفادت اذرتاج نقلا عن وكالة الاناضول للأنباء ان زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر وقع في ملاطية عند الساعة 12:04 (في الساعة 13:04 بالتوقيت المحلي) على عمق 6.96 كلم تحت سطح الأرض ومركزه بمنطقة يشيل يورت.

    وفقا للمعلومات الأولية، انهار 22 مبنى وتم انقاذ 5 أشخاص من تحت الأنقاض.

    تستمر حاليا عمليات البحث والإنقاذ.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٢٣]
    خارجية تركيا: لم تتخذ السويد خطوة مقنعة في مكافحة الإرهاب من اجل العضوية لدى الناتو
    ٢٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٥‎:١٧]
    زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب تركيا
    ٢٧.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٢٢]
    زلزال بقوة 5 درجات يضرب تركيا
    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢٣ [١٥‎:١٦]
    زلزال بقوة 5.3 درجات يهز ولاية نيغدة وسط تركيا – مرسين