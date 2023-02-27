أذربيجان تشارك بـ19 لاعبا في البطولة الأوروبية للشطرنج في صربيا

باكو، 27 فبراير (أذرتاج)

ستنطلق البطولة الأوروبية للشطرنج بين اللاعبين بمدينة فرنياتسكا بانيا الصربية في 3 مارس.

يجب الذكر ان هذه البطولة تظاهرة رياضية مفتوحة وشخصية، لذلك يسمح للنساء بالمشاركة فيها أيضا.

أفادت أذرتاج نقلا عن الاتحاد الاذربيجاني للشطرنج ان 19 لاعبا سيشاركون عن أذربيجان في البطولة وهم نيجات عباسوف وإلتاج سفرلي ومسر الدين وقار أسدلي وآيدين سليمانلي ومحمد مرادلي ونامق قولييف ووقار رسولوف، عبدالله قديمبايلي واحمد احمدزاده وعلوي صاديقوف وخزر بابازاده ورياد صمدوف وعلوية فتحعلييفا ووقار مانافوف ونائل بشيرلي وإلمار اتاكيشيف وخاقان احمد وشاهين ولييف.

من المتوقع ان يتسابق في البطولة اكثر من 500 لاعب من 40 بلدا. ستنتهي البطولة في 13 مارس.