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    أذربيجان تبدأ عملية تحكيم ضد أرمينيا لاستغلالها غير القانوني لمصادر الطاقة المائية في قره باغ

    ٢٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٩:٠٧]
    أذربيجان تبدأ عملية تحكيم ضد أرمينيا لاستغلالها غير القانوني لمصادر الطاقة المائية في قره باغ

    باكو، 27 فبراير (أذرتاج)

    بدأت أذربيجان عملية تحكيم ضد أرمينيا لاستغلالها غير المشروع لمصادر الطاقة المائية الغنية في قره باغ في فترة احتلالها، ذلك بناء على معاهدة ميثاق الطاقة.

    استولت أرمينيا على محطات كهرومائية في أراضي أذربيجان وأنشأت 37 محطة كهرمائية جديدة على الأقل في فترة الاحتلال، انتهاكا للقوانين الدولية والأذربيجانية.

    يجب الذكر ان منطقة قره باغ تجمع 25 في المائة من موارد الماء الداخلية في أذربيجان.

    أكبر منشآت للطاقة المائية هي محطة تارتار الكهرومائية الواقعة في خزان المياه سارسانغ. وبعد احتلال أراضي أذربيجان، استولت أرمينيا على خزان سارسانغ ومحطة تارتار الكهرومائية عام 1994.

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