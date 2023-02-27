عملية تحكيم ضد أرمينيا.. لاستغلالها غير المشروع لمنجم جارداقلي الاذربيجاني في فترة الاحتلال

باكو، 27 فبراير (أذرتاج)

استغلت أرمينيا، بشكل غير شرعي، منجم جارداقلي للفحم بمحافظة تارتار للاستفادة من الفحم في محطة يرفان الكهروحرارية في فترة الاحتلال.

أفادت أذرتاج ان هذا جاء في تصريح ادلت به وزارة الخارجية الأذربيجانية عن بدء عملية تحكيم ضد أرمينيا، بناء على معاهدة ميثاق الطاقة.

يقال ان أرمينيا ساهمت عن كثب في الاستغلال غير المشروع لموارد الفحم ومصادر الطاقة المائية لاذربيجان، من خلال انشاء بنية تحتية إضافية للطاقة في أراضي أذربيجان التي كانت تحتلها. على سبيل المثال، قامت أرمينيا بتمويل طريق رئيسي بري جديد لتهريب الفحم من أذربيجان. كانت أرمينيا تصف هذا الطريق بـانه "خط حيوي مباشر" بين الأراضي الأذربيجانية المحتلة وأرمينيا، و"يلعب دورا مهما في امن أرمينيا.