حجم استثمارات البنك الإسلامي للتنمية في أذربيجان يصل الى مليار دولار حتى الآن

باكو، 27 فبراير (أذرتاج)

أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة الاقتصاد الاذربيجاني ان الوزير ميكائل جباروف استقبل محمد سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذي يزور باكو. قال الوزير ان أذربيجان تبدي أهمية للعلاقات مع البنك وكذلك المؤسسات التابعة للبنك. اشيد دعم البنك لتطوير القطاع الخاص في أذربيجان. قيل ان البنك وظف حتى الآن حوالي مليار دولار في اطار 18 مشروعا في الاقتصاد الاذربيجاني. قال الوزير ان بلاده حريصة على توسيع العلاقات مع البنك الإسلامي للتنمية، لافتا الى وجود إمكانيات التعاون في إعادة اعمار الأراضي المحررة من الاحتلال والى أهمية دعم مشاريع لانشاء شبكات البنية التحتية المستدامة فيها.

نوقشت في اللقاء سبل توسيع الشراكة بين البنك ووكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وصندوق تطوير ريادة الاعمال والشركة الأذربيجانية للاستثمار، وجلب أموال البنك الى صندوق الاستثمار، سبل التعاون مع البنك في مشاريع تطوير أذربيجان والمنطقة من خلال تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الرقمي.

اكد محمد سليمان الجاسر دعم البنك للإصلاحات الاقتصادية الجارية في البلد، مشيرا الى ان البنك سيواصل مشاركته في تحقيق المشاريع في أذربيجان.