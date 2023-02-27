وزير المالية الاذربيجاني يبحث التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية

باكو، 27 فبراير (أذرتاج)

التقى وزير المالية الاذربيجاني سامر شريفوف مع محمد سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والوفد المرافق له في 27 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوزارة ان الطرفين ناقشا في اللقاء الوضع الحالي للتعاون بينهما وتطوير آفاقه، والاستدامة المالية، ومسائل إعادة إعمار وبناء الأراضي المحررة من الاحتلال، كذلك المشاريع الأولوية في اطار "رؤية أذربيجان 2030: الأولويات الوطنية للتنمية الاقتصادية الاجتماعية" وسبل توسيع التعاون مع البنك في هذا الاتجاه. قيل ان أذربيجان والبنك الإسلامي للتنمية يتعاونان عن كثب في مجالات النفط والغاز والطاقة الكهربائية والتموين بالمياه وانشاء الطرق وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، الزراعة والصناعة، والاستثمارات.

قال سامر شريفوف ان تاريخ العلاقات بين الطرفين 30 سنة، وتبدي أذربيجان اهتماما خاصا لعلاقاتها مع البنك والمؤسسات التابعة له، مشيدا بدعم البنك في تطوير القطاع الخاص في البلد.

أجرى الطرفان تبادل الآراء الموسع في مجال تعميق التعاون بينهما والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.