  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    لافروف في زيارة الى أذربيجان.. انطلاق لقاء بينه وبين الرئيس الأذربيجاني

    ٢٧.٠٢.٢٠٢٣ [٢٠:١٧]

    باكو، 27 فبراير (أذرتاج)

    انطلق لقاء بين الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في باكو.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٢٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:١٩]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي وفد البرلمان الروماني – تحديث
    ٢٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٣:٥‎٧]
    الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية
    ٢٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:٢٣]
    الرئيس إلهام علييف يضع إكليلا من الزهور امام تمثال مجزرة خوجالي في ذكراها الـ31
    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢٣ [١٨:٥‎٨]
    اختتام زيارة الرئيس إلهام علييف إلى تركيا
    لافروف في زيارة الى أذربيجان.. انطلاق لقاء بينه وبين الرئيس الأذربيجاني لافروف في زيارة الى أذربيجان.. انطلاق لقاء بينه وبين الرئيس الأذربيجاني