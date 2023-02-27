لافروف في زيارة الى أذربيجان.. انطلاق لقاء بينه وبين الرئيس الأذربيجاني
AzerTAg.az
٢٧.٠٢.٢٠٢٣ [٢٠:١٧]
باكو، 27 فبراير (أذرتاج)
انطلق لقاء بين الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في باكو.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:١٩]
٢٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٣:٥٧]
٢٥.٠٢.٢٠٢٣ [١٨:٥٨]
٢٧.٠٢.٢٠٢٣ [٢٠:٣٨]
٢٧.٠٢.٢٠٢٣ [٢٠:٢٨]
٢٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٩:٣٢]
٢٧.٠٢.٢٠٢٣ [٢٠:٠٦]
٢٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٩:٥٢]
٢٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٣٨]
٢٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:١٦]
١٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٥:٥٤]
١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٣٨]
١٥.٠٢.٢٠٢٣ [٢٠:٠٠]
٢١.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٢٠]
١١.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٢٠]
١٠.٠٢.٢٠٢٣ [١٥:٢٤]
١٠.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:٣٣]
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٤٨]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤١]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٤٨]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤٠]
٢٧.٠٢.٢٠٢٣ [١١:١٠]
٢٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٥١]
٢٥.٠٢.٢٠٢٣ [١٨:٤٩]
٢٥.٠٢.٢٠٢٣ [١٨:٢٠]
٢٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٤:٥٤]
٢٥.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٥٣]
٢٤.٠٢.٢٠٢٣ [١٥:٤٠]
٢٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٩:١٢]
٢٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:١١]
٢٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:١٠]
٢٧.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٥٧]
٢٤.٠٢.٢٠٢٣ [١٨:٥٩]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك