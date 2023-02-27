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    سياسة


    أذربيجان تطالب أرمينيا بدفع التعويض عن تدمير خط إمداد الغاز من أذربيجان الى جيبها ناخجيوان

    ٢٧.٠٢.٢٠٢٣ [٢٠:٢٨]
    أذربيجان تطالب أرمينيا بدفع التعويض عن تدمير خط إمداد الغاز من أذربيجان الى جيبها ناخجيوان

    باكو، 27 فبراير (أذرتاج)

    دمرت أرمينيا منشآت ترانزيت الطاقة كخط امداد الغاز الطبيعي من يفلاخ بأذربيجان الى جيبها ناخجيوان. هكذا انقطع إمداد الغاز الطبيعي الى ناخجيوان في فترة الاحتلال.

    أفادت أذرتاج ان هذا جاء في تصريح ادلت به وزارة الخارجية الأذربيجانية عن بدء عملية تحكيم ضد أرمينيا، بناء على معاهدة ميثاق الطاقة.

    تم التشديد على ان الهدف من بدء عملية التحكيم هذه هو تحقيق العدالة والمطالبة من أرمينيا بدفع التعويض بسبب استغلالها غير الشرعي لمصادر الطاقة وتهريبها في أراضي أذربيجان ذات السيادة والمتعارف دوليا في فترة احتلال دام حوالي 30 سنة.

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