نائب وزير الخارجية يستقبل الوفد البرلماني الاوكراني في باكو

باكو، 27 فبراير (أذرتاج)

التقى نائب وزير الخارجية الاذربيجاني خالاف خالافوف مع رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الأوكرانية الأذربيجانية في الرادا الأعلى الاوكراني فلاديمير كريدينكو والوفد المرافق له في 27 فبراير.

أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية الأذربيجانية ان الطرفين ناقشا في اللقاء آفاق تطوير علاقات التعاون الثنائي بين أذربيجان وأوكرانيا وتوسيع العلاقات في مجالات النشاط المختلفة وكذلك مسائل الامن الإقليمي.

تم التأكيد في اللقاء ان الحوار السياسي القائم يلعب دورا مهما في تطوير العلاقات المبنية على مبادئ سلامة الحدود المتعارف عليها دوليا ووحدة الأراضي والسيادة ومبادئ القانون الدولي بين البلدين.

اشيد بنشاط مجموعتي الصداقة في كلا برلماني البلدين في توسيع العلاقات.

أحاط خالاف خالافوف الضيوف علما بالخطوات التي تتخذها أذربيجان في تحقيق أجندة السلام الإقليمي وتطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان.

من جانبه أعرب رئيس مجموعة الصداقة عن شكره على موقف أذربيجان ومساعداتها الإنسانية لاوكرانيا.

كما أجري في اللقاء تبادل الآراء حول العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.