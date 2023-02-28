أذربيجان: 3 إصابات بكورونا في 27 فبراير

باكو، 28 فبراير، (اذرتاج)

سجلت 3 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و7 حالات تعافي وحالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 27 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 828 ألف و515 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 818 ألف و245 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و118 مريض منهم ويستمر علاج 152 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 562 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و522 ألف و740 فحص طبي.