أذربيجان: لا تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في 27 فبراير

باكو، 28 فبراير، (اذرتاج) لم يتم تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في أذربيجان في 27 فبراير، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء.

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