الرئيس الأذربيجاني: عازمون على العمل البناء لطي صفحة العداوة عاجلا

باكو، 28 فبراير (أذرتاج)

ان الوثائق التي تم توقيعها في براغ وسوتشي في أكتوبر العام الماضي تشكل أساسا يمكن الاستفادة منه في التوصل الى معاهدة سلام.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف عند استقباله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس.

قال الرئيس: "نحن عازمون على العمل البناء والايجابي مع أرمينيا وروسيا الصديقة والجارة لطي صفحة العداوة عاجلا وإستعادة السلام الى جنوب القوقاز." أعرب الرئيس علييف عن ثقته في نجاح نتائج هذه الزيارة.