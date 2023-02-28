إلهام علييف: نأمل ان يشهد عام 2023 تقدما في تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا

باكو، 28 فبراير (أذرتاج)

نأمل أن يشهد عام 2023 تقدما في تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا. على كل حال، نأمل ذلك.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف عند استقباله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس.

"أعتقد ان لروسيا، وهو صديقنا وحليفنا وجارتنا، دور خاص في المساعدة لتسوية العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا. في العام الماضي قدمت خطوة مهمة في هذا الاتجاه، وتم تبني وثائق تحدد الطابع المفاهيمي لمعاهدة سلام مقبلة والاعتراف المتبادل من قبل كلا البلدين لوحدة أراضيهما وسيادتهما"، حسبما قال الرئيس الأذربيجاني.