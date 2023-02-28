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    الصادرات غير النفطية تبلغ 284.5 مليون دولار

    ٢٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٤:٠٤]
    الصادرات غير النفطية تبلغ 284.5 مليون دولار

    باكو، 28 فبراير، (أذرتاج)

    بلغ إجمالي صادرات أذربيجان 1.9 مليار دولار أمريكي وصادرات القطاع غير النفطي 284.5 مليون دولار أمريكي خلال يناير من العام الجاري.

    أفادت وكالة اذرتاج ان قيمة صادرات المنتجات الغذائية بلغت 64.3 مليون دولار والصادرات من المنتجات غير الغذائية 220.2 مليون دولار.

    وارتفعت الصادرات في القطاع غير النفطي بنسبة 22.6 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022.

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