سيرجي لافروف يدعو جيهون بيراموف لزيارة روسيا

باكو، 28 فبراير، (أذرتاج)

ننفذ اعمالا كبيرة في كل من مجالات النفط والوقود والصناعة. مشغلو الطاقة الروس مستعدون للمشاركة بنشاط في أعمال الترميم وإعادة البناء في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف في مؤتمر صحفي مشترك عقد اليوم في باكو.

قال الوزير الروسي: "التقينا مع جيهون بيراموف مرتين خلال العام الماضي. كما ناقشنا خلال المباحثات العديد من القضايا المتعلقة ببناء السلام في جنوب القوقاز". ودعا الوزير سيرجي لافروف نظيره الاذربيجاني لزيارة روسيا.