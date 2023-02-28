بحث قضايا التنمية في القطاعين المالي والمصرفي بين أذربيجان وطاجكستان

باكو، 28 فبراير، (أذرتاج)

التقى رئيس البنك المركزي الأذربيجاني طالع كاظموف مع رئيس البنك الوطني الطاجيكي خلقزاده حاكم حكمت الله.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها رئيس البنك المركزي الاذربيجاني.

قال طالع كاظموف: "التقى مع رئيس البنك الوطني الطاجيكي خلقزاده حاكم حكمت الله. خلال اللقاء، ناقشنا توسيع وتوجهات التعاون المستقبلية بين البنكين المركزيين لأذربيجان وطاجيكستان. كما تبادلنا وجهات النظر حول وضع الاقتصاد الكلي وقضايا التنمية للقطاعين المالي والمصرفي وإصلاحات نظام التأمين ومواضيع أخرى".