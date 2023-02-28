رئيس الجمعية العامة الأممية يزور أذربيجان

باكو، 28 فبراير (أذرتاج)

سيقوم رئيس الدورة الـ77 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة كسابا كوروسي بزيارة رسمية الى أذربيجان في 2 مارس لإلقاء كلمة في قمة حركة عدم الانحياز، المكرسة لموضوع فترة ما بعد جائحة كوفيد 19.

أفادت أذرتاج ان رئيس الجمعية العامة سيلقي كلمة في القمة يؤكد فيها الحاجة الى العلم والابتكارات والتكنولوجيا والرقمنة في فترة إزالة تداعيات الجائحة في العالم.

من المتوقع ان يلتقي الرئيس إلهام علييف ووزير الخارجية جيهون بايراموف مع كسابا كوروسي.

ستنتهي الزيارة في 3 مارس.