جيهون بايراموف: قرارات القيادة السياسية لأرمينيا حول طريق لاتشين خاطئة

باكو، 28 فبراير (أذرتاج)

نرى ان قرارات القيادة السياسية لأرمينيا حول طريق لاتشين خاطئة. إن وجهات النظر غير المتتالية في موقفها تدل على رغبتها في تغليط الراي العام وإثارة ضجة في المنطقة. يجب الانتباه الى آراء المجتمع المدني الاذربيجاني في هذه المسألة.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في باكو في 28 فبراير.

أشار بايراموف الى انه تلاحظ محاولات أرمينيا للتجنب من الحوار البناء.

أذربيجان في اتصال دائم مع قوات حفظ السلام الروسية ولجنة الصليب الأحمر الدولية. لا نرى أي بديل للسلام"، بحسب قول الوزير الاذربيجاني.