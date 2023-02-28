جيهون بيراموف: أرمينيا تتجاهل تنفيذ التزاماتها بموجب البيان الثلاثي

باكو، 28 فبراير، (أذرتاج)

يجب الوفاء بأحكام البيان الثلاثي. لقد ناقشنا هذا لفترة طويلة. مع الأسف، تتجاهل أرمينيا الالتزامات التي تعهدت بها بموجب البيان الثلاثي.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بيراموف في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم في باكو.

أكد الوزير جيهون بيراموف أن أذربيجان تفي بالتزاماتها بالبيان الثلاثي. تطرق الى الاعتصام السلمي المستمر في الطريق بين خانكندي – لاتشين، مشددا على تهيئة جميع الظروف لحركة مرور المدنيين الذين يعيشون في منطقة قره باغ ونقل البضائع المدنية.

ذكر الوزير جيهون بيراموف ان الرئيس إلهام علييف تقدم في مؤتمر ميونيخ الأمني بمبادرة حول إنشاء نقاط عبور حدودية، قائلا: "نتيجة لذلك، يمكن ضمان الشفافية وحل المشكلة. إذا ترغب أرمينيا في إزالة هذا التوتر، فيمكننا تنفيذ هذه المبادرة. ولا نعتقد أن الامتناع عن هذه الفكرة أمر جيد".