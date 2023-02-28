وزير الخارجية: أرمينيا تسعى الى تحميل كافة المسؤولية عن الأوضاع في طريق لاتشين على أذربيجان وروسيا

باكو، 28 فبراير، أذرتاج

قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في مؤتمر صحفي منعقد في 28 فبراير اليوم مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في باكو إن أرمينيا تحاول في الوقت الحاضر تحميل كافة المسؤولية عن الأوضاع الراهنة في طريق لاتشين على أذربيجان روسيا.