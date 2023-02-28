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    اقتصاد


    تركيا في المكان الأول بين الدول المصدرة المنتجات الاذربيجانية غير النفطية اليها

    ٢٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٥‎١]
    تركيا في المكان الأول بين الدول المصدرة المنتجات الاذربيجانية غير النفطية اليها

    باكو، 28 فبراير، (اذرتاج)

    احتلت تركيا (106.7 مليون دولار) المرتبة الأولى بين الدول المصدرة المنتجات الاذربيجانية غير النفطية اليها في يناير.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن عدد فبراير من "مراجعة الصادرات" لمركز تحليل الإصلاحات الاقتصادية والاتصالات ان روسيا احتلت الشهر الماضي المرتبة الثانية (68.1 مليون دولار) وجورجيا في المرتبة الثالثة (24.5 مليون دولار) في قائمة الدول المصدرة.

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