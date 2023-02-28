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    سياسة


    الخارجية: كلما تستعجل أرمينيا لتصحيح خطواتها ينفع هذا عملية السلام

    ٢٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٢٠]
    الخارجية: كلما تستعجل أرمينيا لتصحيح خطواتها ينفع هذا عملية السلام

    باكو، 28 فبراير (أذرتاج)

    كلما تستعجل أرمينيا لتصحيح خطواتها ينفع هذا عملية السلام. ونشاهد موقفها غير البناء حاليا أيضا. كذلك نرى موقفها غير البناء من الاحداث الجارية في طريق لاتشين في نهاية العام الماضي.

    أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في باكو في 28 فبراير.

    وذكر الوزير "ان أرمينيا ارتكبت اعمالا غير قانونية في هذا الطريق. نرى ان القيادة السياسية لأرمينيا تسعى الى تحميل كافة المسئولية على روسيا وأذربيجان. ونثق في تنفيذ احكام البيان الثلاثي"، حسبما أوضح الوزير.

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