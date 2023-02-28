الرئيس إلهام علييف يلتقي نائب رئيس كوبا والوفد المرافق له
AzerTAg.az
٢٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٣٥]
باكو، 28 فبراير، (اذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 28 فبراير مع نائب رئيس جمهورية كوبا سلفادور أنطونيو فالديس ميسا والوفد المرافق له.
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