الرئيس إلهام علييف يلتقي نائب رئيس كوبا والوفد المرافق له

باكو، 28 فبراير، (اذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 28 فبراير مع نائب رئيس جمهورية كوبا سلفادور أنطونيو فالديس ميسا والوفد المرافق له.

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