البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار ليوم 1 مارس
AzerTAg.az
٢٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٤٢]
باكو، 28 فبراير، (اذرتاج)
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 1 مارس.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 1 مارس.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٧.٠٢.٢٠٢٣ [٢٠:٠٦]
٢٥.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٤٣]
٢٨.٠٢.٢٠٢٣ [٢٠:٤٤]
٢٨.٠٢.٢٠٢٣ [٢٠:٢٢]
٢٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٨:٠٧]
٢٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٥٧]
٢٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٥٥]
٢٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٤٣]
٢٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٤٢]
٢٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٥١]
٢٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:١٦]
١٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٥:٥٤]
١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٣٨]
١٥.٠٢.٢٠٢٣ [٢٠:٠٠]
٢٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٣٤]
٢١.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٢٠]
١١.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٢٠]
١٠.٠٢.٢٠٢٣ [١٥:٢٤]
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٤٨]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤١]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٤٨]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤٠]
٢٨.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٠٥]
٢٨.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٠٤]
٢٧.٠٢.٢٠٢٣ [١١:١٠]
٢٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٥١]
٢٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٤٤]
٢٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٤:٥٤]
٢٥.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٥٣]
٢٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٩:٥٠]
٢٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٨:٠٣]
٢٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٥١]
٢٨.٠٢.٢٠٢٣ [١١:١٦]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك