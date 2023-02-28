خارجية أذربيجان: أرمينيا لا تتحرك لهدف التطبيع
AzerTAg.az
٢٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٤٥]
باكو، 28 فبراير، أذرتاج
قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في مؤتمر صحفي منعقد في 28 فبراير اليوم مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في باكو إن أرمينيا لا تتحرك لهدف التطبيع وكلما تدرك هذا في اقصر وقت وتغير تصرفاتها تضيف نفعا إلى هذه العملية.
وأشار بايراموف إلى استمرار اتخاذ أعمال في مجال تسوية العلاقات ما بعد النزاع، مضيفا "أننا آخذين بعين الاعتبار هذا السياق، مستهدفين إلى نتائج حقيقية في المستقبل ونسعى إلى الاستفادة من جميع الآلات التي بين أيدينا ونشتغل حاليا بالدبلوماسية عبر الإنترنت.
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