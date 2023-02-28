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    سياسة


    وزير الخارجية: نأمل في التوصل إلى نتائج ملموسة بشأن فتح الطريق إلى نخجيوان

    ٢٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٤٣]
    وزير الخارجية: نأمل في التوصل إلى نتائج ملموسة بشأن فتح الطريق إلى نخجيوان

    باكو، 28 فبراير، أذرتاج

    قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي منعقد في 28 فبراير اليوم مع نظيره الأذربيجاني جيهون بايراموف في باكو إن مسؤولين مفوضين لكل من أذربيجان وروسيا وأرمينيا سوف يتوصلون إلى نتائج ملموسة في مستوى فريق عمل ونحن آملون في التوصل إلى نتائج ملموسة في تشغيل خط سكة حديد ومن ضمنه الطريق البري إلى نخجيوان.

    وذكر أن روسيا مستعدة لتقديم دعم لتوقيع معاهدة سلام بين أذربيجان وأرمينيا وكذلك من الممكن أن يقدم دعما إضافيا للحوار في صيغة 3+3.

    واكد وزير الخارجية الروسي "أننا قررنا كذلك بالعمل مع صيغة خماسية ومع المنظمات مثل رابطة الدول المستقلة ومنظمة الأمم المتحدة وسائر المنظمات المختلفة.

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