  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    انطلاق فعاليات المؤتمر في "النساء في القطاع الاجتماعي وتحديات عصرية" في باكو

    ٢٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٥‎١]

    باكو، 28 فبراير، أذرتاج

    انطلقت فعاليات المؤتمر في موضوع "النساء في القطاع الاجتماعي وتحديات عصرية" في باكو في 28 فبراير اليوم بتنظيم لجنة الدولة لمشكلات الأسرة والمرأة والطفل.

    ويشارك في المؤتمر مجموعة من نواب المجلس الوطني وممثلون عن المجتمع المدني ويستهدف المؤتمر إلى ترويج مشاركة ممثلين عن المجتمع المدني في تطورات البلد الاجتماعية وفي الوقت ذاته تعزيز فاعليتهم في هذا المجال.

    ويستمع الحاضرون في المؤتمر تقارير في مواضيع "وصف زنكزور التاريخي الاثنوجرافي وقضايا الجنس" و"تراث أذربيجان الغربية التاريخي المعماري" و"العودة إلى أذربيجان الغربية: وظائف المجتمع المدني" و"الممر الأوسط: السلام في المنطقة" مع إجراء مناقشات حول المواضيع.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٩:٥‎٠]
    رئيس أناما: تطهير 68300 هيكتار من الأراضي من الألغام إلى الحين
    ٢٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٨:٠٣]
    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم
    ٢٨.٠٢.٢٠٢٣ [١١:١٦]
    عودة الروح للأراضي المحررة: زنكيلان تواصل استقبال سكانها الأصليين
    ٢٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:١١]
    شيخ الإسلام الله شكر باشازاده في زيارة للولايات المتحدة
    انطلاق فعاليات المؤتمر في "النساء في القطاع الاجتماعي وتحديات عصرية" في باكو انطلاق فعاليات المؤتمر في "النساء في القطاع الاجتماعي وتحديات عصرية" في باكو