انطلاق فعاليات المؤتمر في "النساء في القطاع الاجتماعي وتحديات عصرية" في باكو

باكو، 28 فبراير، أذرتاج

انطلقت فعاليات المؤتمر في موضوع "النساء في القطاع الاجتماعي وتحديات عصرية" في باكو في 28 فبراير اليوم بتنظيم لجنة الدولة لمشكلات الأسرة والمرأة والطفل.

ويشارك في المؤتمر مجموعة من نواب المجلس الوطني وممثلون عن المجتمع المدني ويستهدف المؤتمر إلى ترويج مشاركة ممثلين عن المجتمع المدني في تطورات البلد الاجتماعية وفي الوقت ذاته تعزيز فاعليتهم في هذا المجال.

ويستمع الحاضرون في المؤتمر تقارير في مواضيع "وصف زنكزور التاريخي الاثنوجرافي وقضايا الجنس" و"تراث أذربيجان الغربية التاريخي المعماري" و"العودة إلى أذربيجان الغربية: وظائف المجتمع المدني" و"الممر الأوسط: السلام في المنطقة" مع إجراء مناقشات حول المواضيع.