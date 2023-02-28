رئيس آذبرومو: عُرضت منتجاتنا في 42 معرضا دوليا بجناح موحد "صنع في أذربيجان" حتى الآن

باكو، 28 فبراير، (أذرتاج)

حتى الآن، تم عرض المنتجات الأذربيجانية في 42 معرضا دوليا بجناح موحد "صنع في أذربيجان".

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها رئيس الوكالة الأذربيجانية لترويج التصدير والاستثمارات (اذبرومو) يوسف عبدلايف في مؤتمر صحفي مخصص لنتائج العام الماضي والمهام المقبلة هذا العام.

وقال إنه تم دفع أكثر من 177 ألف مانات كدعم للمصدرين بناء على طلبات رواد الأعمال للمشاركة الفردية في المعارض التي نظمت العام الماضي في مختلف البلدان الأجنبية.