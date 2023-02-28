انطلاق الاجتماع الثالث لمجلس الخبراء الروسي الأذربيجاني في باكو

باكو، 28 فبراير، أذرتاج

انطلقت فعاليات الاجتماع الثالث لمجلس الخبراء الروسي الأذربيجاني ومؤتمر في موضوع "العلاقات الروسية الأذربيجانية في القرن الـ21: الشراكة الاستراتيجية في سياق الأمن الإقليمي" تكريسا للذكرى السنوية الأولى لتوقيع البيان على الفعاليات المتبادلة التحالفية بين الاتحاد الروسي وجمهورية أذربيجان في باكو.

ويشارك في الفعاليات محللون سياسيون معروفون من روسيا وأذربيجان ونواب المجلس الوطني.

وألقى رئيس مجلس إدارة المركز الأذربيجاني لتحليل العلاقات الدولية فريد شفيعيف والمدير العام للمجلس الروسي للشؤون الدولية أندريه كورتونوف.

وتم التشديد على وجوب مناقشات منظمة في مجموعة من القضايا الخاصة بالأمن الإقليمي والفعاليات السياسية المتبادلة والتعاون الاقتصادي والفعاليات الإنسانية المتبادلة.