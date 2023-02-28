رئيس أناما: تطهير 68300 هيكتار من الأراضي من الألغام إلى الحين

باكو، 28 فبراير، أذرتاج

قال وقار سليمانوف رئيس مجلس إدارة وكالة أذربيجان لتطهير الأراضي من الألغام والذخائر أناما في 28 فبراير اليوم في أغدام إن 68 الفا و300 هيكتار من الأراضي طهرت منذ 10 نوفمبر عام 2020م إلى الحين من الألغام والذخائر.

وأضاف سليمانوف أن العمليات المنفذة إلى اليوم أسفرت عن الكشف عن 82 الفا و522 لغم وذخيرة.

وأعلن عن أن 282 شخص أصبحوا ضحايا الألغام ومنهم 46 شخصا لقوا حتفهم و236 شخص أصيبوا بجروح خطيرة.