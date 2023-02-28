لقاء انفرادي وبحضور الوفدين بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والروسي

باكو، 28 فبراير، أذرتاج

استقبل وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في 28 فبراير اليوم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع الوفد المرافق له وذلك على هامش زيارته الرسمية للبلد.

أفادت وكالة أذرتاج أن لقاء انفراديا منعقدا بين جيهون بايراموف وسيرغي لافروف استمر بلقاء بحضور الوفدين.

وفي لقاء شارك فيه الوفدان نوقشت الشؤون الملحة المدرجة في جدول أعمال التعاون الثنائي ومتعددة الأطراف وكذلك الأوضاع الراهنة في المنطقة.

وتحدث الوزير بايراموف عن وجود جدول أعمال التعاون المثمر بين أذربيجان وروسيا في مختلف المجالات التي تتضمن مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والنقل والترانزيت والثقافة والإنسانية والتعليم وغيرها مشيرا في هذا السياق إلى أهمية الحوار السياسي بين البلدين والزيارات المتبادلة في تطوير العلاقات.

وأحاط الوزير بايراموف الجانب المقابل علمًا موسعا بالأوضاع الراهنة في المنطقة ما بعد النزاع وجهود أذربيجان المبذولة نحو تنفيذ البيانات الثلاثية الموقع عليها من اجل إحلال السلام والأمن في المنطقة مشددا على مواجهة أذربيجان دوما موقف أرمينيا غير البناء بما فيه استفزازاتها التي تخل بجدول أعمال السلام في سبيل توقيع معاهدة سلام وتطبيع العلاقات بين الدولتين.

واستلفت مرة أخرى وكنموذج آخر لانتهاك بنود البيان الثلاثي المؤرخ في 10 نوفمبر عام 2020م من جانب أرمينيا إلى إثارة حالات سوء استخدام طريق لاتشين الذي من شأنه إن يستخدم لمجرد الأغراض الإنسانية اعتراضًا محقا من جانب مجتمع أذربيجان المدني. وأشير إلى أن أذربيجان لن تدخر من جهد إلا وستبذله من اجل عدم إنتاج الاعتصام الاحتجاجي المذكور نتائج إنسانية سلبية بما فيه تقديم جدول أعمال السلام وذلك على الرغم من استفزازات أرمينيا المستمرة.

وأعاد الوزير سيرغي لافروف للذاكرة أن زيارته الرسمية هذا العام يوافق مع الذكرى السنوية الأولى لتوقيع البيان حول الفعاليات المتبادلة التحالفية بين جمهورية أذربيجان والاتحاد الروسي ذلك البيان الذي وقع عليه في 22 فبراير في العام الماضي وله دور مهم في تطوير العلاقات بين البلدين. ونوه في هذا السياق إلى أهمية قاعدة العقود القانونية في تنمية العلاقات الموجودة في مختلف المجالات بين البلدين. وتم التشديد على ضرورة الالتزام بالتعهدات المنصوص عليها في بيان 10 نوفمبر والاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الزعماء في سبيل ضمان السلام والاستقرار في جنوب القوقاز.

وفي مؤتمر صحفي منعقد بعد ذلك أدلى الوزيران بحديثين صحفيين حول نتائج اللقاء وردا على أسئلة صحفيين.