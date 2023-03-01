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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠١.٠٣.٢٠٢٣ [١٠:٣١]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    باكو، 1 مارس، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 1 مارس آذار اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0086

    أورو EUR 1 1.8007

    دولار أسترالي AUD 1 1.1481

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

    ريال برازيلي BRL 1 0.3246

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0929

    كرون دنماركي DKK 1 0.242

    لاري جورجي GEL 1 0.6501

    روبي هندي INR 1 0.0206

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

    دولار كندا CAD 1 1.2482

    دينار الكويت KWD 1 5.5372

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.379

    بيسو المكسيك MXN 1 0.093

    جنيه مصري EGP 1 0.0555

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0901

    كرون النرويج NOK 1 0.1645

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3829

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0195

    روبل روسي RUB 1 0.0227

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2589

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2625

    ريال السعودية SAR 1 0.453

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1611

    دولار تايوان TWD 1 0.0555

    ليرة تركيا TRY 1 0.09

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0563

    كرون التشيك CZK 1 0.0767

    يوان الصين CNY 1 0.2459

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0471

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4653

    كرون السويد SEK 1 0.1629

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8075

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1292

    ليرة لبنان LBP 100 0.0113

    ين اليابان JPY 100 1.2467

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2055

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0111

    ريال إيران IRR 100 0.004

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