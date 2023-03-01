البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 1 مارس، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 1 مارس آذار اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0086
أورو EUR 1 1.8007
دولار أسترالي AUD 1 1.1481
روبل بيلاروس BYN 1 0.6735
ريال برازيلي BRL 1 0.3246
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0929
كرون دنماركي DKK 1 0.242
لاري جورجي GEL 1 0.6501
روبي هندي INR 1 0.0206
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166
دولار كندا CAD 1 1.2482
دينار الكويت KWD 1 5.5372
رينجيت ماليزي MYR 1 0.379
بيسو المكسيك MXN 1 0.093
جنيه مصري EGP 1 0.0555
لاي مولدوفا MDL 1 0.0901
كرون النرويج NOK 1 0.1645
زلوتي بولندا PLN 1 0.3829
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0195
روبل روسي RUB 1 0.0227
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2589
دولار سنغافورة SGD 1 1.2625
ريال السعودية SAR 1 0.453
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1611
دولار تايوان TWD 1 0.0555
ليرة تركيا TRY 1 0.09
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0563
كرون التشيك CZK 1 0.0767
يوان الصين CNY 1 0.2459
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0471
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4653
كرون السويد SEK 1 0.1629
فرنك سويسرا CHF 1 1.8075
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1292
ليرة لبنان LBP 100 0.0113
ين اليابان JPY 100 1.2467
بيسو تشيلي CLP 100 0.2055
سوم أوزبكستان UZS 100 0.015
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0111
ريال إيران IRR 100 0.004
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