البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 1 مارس، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 1 مارس آذار اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0086

أورو EUR 1 1.8007

دولار أسترالي AUD 1 1.1481

روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

ريال برازيلي BRL 1 0.3246

درهم إماراتي AED 1 0.4628

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0929

كرون دنماركي DKK 1 0.242

لاري جورجي GEL 1 0.6501

روبي هندي INR 1 0.0206

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

دولار كندا CAD 1 1.2482

دينار الكويت KWD 1 5.5372

رينجيت ماليزي MYR 1 0.379

بيسو المكسيك MXN 1 0.093

جنيه مصري EGP 1 0.0555

لاي مولدوفا MDL 1 0.0901

كرون النرويج NOK 1 0.1645

زلوتي بولندا PLN 1 0.3829

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0195

روبل روسي RUB 1 0.0227

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2589

دولار سنغافورة SGD 1 1.2625

ريال السعودية SAR 1 0.453

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1611

دولار تايوان TWD 1 0.0555

ليرة تركيا TRY 1 0.09

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0563

كرون التشيك CZK 1 0.0767

يوان الصين CNY 1 0.2459

جنيه إنكلترا GBP 1 2.0471

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4653

كرون السويد SEK 1 0.1629

فرنك سويسرا CHF 1 1.8075

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1292

ليرة لبنان LBP 100 0.0113

ين اليابان JPY 100 1.2467

بيسو تشيلي CLP 100 0.2055

سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0111

ريال إيران IRR 100 0.004