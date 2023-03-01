أذربيجان: 33 إصابة بكورونا في 28 فبراير

باكو، 1 مارس، (اذرتاج)

سجلت 33 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و36 حالة تعافي وحالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 28 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 828 ألف و515 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 818 ألف و281 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و119 مريض منهم ويستمر علاج 148 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.