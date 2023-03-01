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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك

    ٠١.٠٣.٢٠٢٣ [١١:٠٨]

    باكو، 1 مارس، (اذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 1 مارس مع رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك السيدة جيلكا تسفيجانوفيتش.

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