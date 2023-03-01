الرئيس إلهام علييف يلتقي المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة

باكو، 1 مارس، (اذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 1 مارس مع المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو.

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