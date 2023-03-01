رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك تصل في زيارة الى أذربيجان

باكو، 28 فبراير، (اذرتاج)

وصلت رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك السيدة جيلكا تسفيجانوفيتش في زيارة الى جمهورية أذربيجان في 28 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج ان حرس الشرف قد اصطف في ارض مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام أذربيجان والبوسنة والهرسك، تقديرا لمقدم الضيف الرفيع المستوى.

كان في استقبالها النائب الأول لرئيس الوزراء يعقوب ايوبوف ونائب وزير الخارجية خلف خلفوف وغيرهما من كبار المسئولين.