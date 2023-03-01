أذربيجان: تطعيم 237 جرعة من لقاح كورونا في 28 فبراير

باكو، 1 مارس، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 237 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 28 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 58 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و78 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 18 شخصا الجرعة الثالثة و13 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و948 الف و967 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد.